также в разделеОбщество
«Госпереворот»: Нардепы требуют расследовать заявления о Революции Достоинства 10
Кабмин готовится к усилению карантина на зимние праздники 10
Хомчак: На Донбассе сейчас около 3 тысяч российских военных 13
В Мининфраструктуры опровергли слухи об увольнении Криклия 8
На границе с РФ задержали фуру с 800 незаконно срубленными соснами 20
ВАКС закрыл часть дела против экс-нардепа Полякова 10
Возле Хортицы в Днепре нашли уникальный артефакт казацких времен 17
В Нидерландах сегодня продолжится суд по делу МН17 16
Миссия ОБСЕ обнаружила минное поле у Петровского 10
В Украине вступили в силу изменения в ПДД 54
Винница отказалась от главной новогодней елки 10
В Чернигове задержали пропагандиста, агитировавшего за агрессивную войну 37
24 ноября. Картина дня 21
Государство помогло получить жилье 1% переселенцев 10
«Укрзализныця» с 15 декабря запускает скоростной поезд Киев-Славское 11
В Харькове задержали бывшего снайпера «ЛНР» 15
Минздрав: При симптомах ОРВИ стоит сдать тест на COVID-19 13
Могилянка предлагает обучение белорусским студентам, которых преследуют в их стране 12

В Донецкой области будут судить 4 полицейских, которые в составе организованной группы занимались вымогательством дани за «крышевание», сбытом наркотиков и боеприпасов, сообщили ForUm’у в пресс-службе облпрокуратуры.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение апреля-июля 2020 правоохранители в составе организованной группы сбывали психотропные вещества, боеприпасы и применяли насилие к лицам, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина, противоправно лишали их свободы, незаконно проникали в объекты частной собственности, изымали наркотики с целью их дальнейшего сбыта и требовали от лиц денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Действия правонарушителей квалифицированы по:

  • ч. 3 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой) УК Украины;
  • ч. 3 ст. 308 (завладение наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной
  • группой)
  • ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища должностным лицом с использованием насилия) УК Украины;
  • ч. 2 ст. 365 (превышение власти работником правоохранительного органа сопровождалось насилием) УК Украины;
  • ч. 1 ст. 263 (сбыт боеприпасов) УК Украины;
  • ч. 3 ст. 368 (вымогательство должностным лицом неправомерной выгоды в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Правоохранителям грозит до 12 лет за решеткой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2911 грн.
8
Теги