В Донецкой области будут судить 4 полицейских, которые в составе организованной группы занимались вымогательством дани за «крышевание», сбытом наркотиков и боеприпасов, сообщили ForUm’у в пресс-службе облпрокуратуры.

«Досудебным расследованием установлено, что в течение апреля-июля 2020 правоохранители в составе организованной группы сбывали психотропные вещества, боеприпасы и применяли насилие к лицам, которые занимались изготовлением и сбытом амфетамина, противоправно лишали их свободы, незаконно проникали в объекты частной собственности, изымали наркотики с целью их дальнейшего сбыта и требовали от лиц денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Действия правонарушителей квалифицированы по:

ч. 3 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой) УК Украины;

ч. 3 ст. 308 (завладение наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной

группой)

ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища должностным лицом с использованием насилия) УК Украины;

ч. 2 ст. 365 (превышение власти работником правоохранительного органа сопровождалось насилием) УК Украины;

ч. 1 ст. 263 (сбыт боеприпасов) УК Украины;

ч. 3 ст. 368 (вымогательство должностным лицом неправомерной выгоды в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Правоохранителям грозит до 12 лет за решеткой.