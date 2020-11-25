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Наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили на оккупированной территории между населенными пунктами Петровское и Стила знак на российском языке с предупреждением о минном поле.

Ранее там нашли пакет с противопехотными минами ПМН-2, говорится в отчете миссии.

«Члены патруля Миссии отметили, что ранее зафиксированый прозрачный пластиковый пакет из примерно 20 противопехотными минами (по оценке, типа ПМН-2), который лежал на земле примерно в 2 км к северу от Петровского и примерно 170 м к востоку от автодороги С051532, между н.п. Стила (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка) и Петровским, изъят», - говорится в отчете

При этом в 3 метрах к западу от той же автодороги, на расстоянии примерно 2,4 км к северу от Петровского, наблюдатели впервые видели красный прямоугольный знак с надписью «Осторожно! Мины!» на русском языке и изображением белого черепа и перекрещенных костей посередине, с помощью которого обозначили известное минное поле.

Как известно, ранее Министерство обороны Украины проинформировало в ОБСЕ о том, что в рамках выполнения своих обязательств по Оттавской конвенции Украина уничтожила более 3 млн запрещенных противопехотных мин. В частности, к 2011 году Украина под международным наблюдением уничтожила все противопехотные мины «ПМН-2».
ForUm

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