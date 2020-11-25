Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили гражданина одной из постсоветских стран в Чернигове. Пропагандист планировал создать местное отделение «агитаторов агрессивной войны», сообщил пресс-центр ведомства.
Он распространял в интернете материалы о доминировании так называемой «славянского государства» над другими народами, а также дискриминационные статьи, где унижалось честь и достоинство представителей одного из национальных меньшинств.
Следствие установило, что фигурант принадлежал к одной из радикальных группировок, созданной на территории РФ. Сейчас выясняется, имел ли злоумышленник контакты со спецслужбами страны-агрессора.
Во время обысков сотрудники Службы обнаружили компьютерную технику и бумаги с доказательствами противоправной деятельности. Кроме того, было изъято огнестрельное оружие без разрешительных документов.
По данному факту уже начато производство по статье Уголовного кодекса Украины.
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