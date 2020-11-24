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Представитель Российской Федерации на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы заявил о поддержке Россией плана действий по урегулированию на Донбассе, предложенного представителями боевиков.

«На заседании политической подгруппы новости получили признак сенсационности. В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, проживающими на территории, временно неподконтрольной правительству Украины», - сообщается на странице украинский делегации в Facebook.

Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне.

«Теперь ждем их ответа», - отмечается в сообщении.

Напомним, глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
ForUm

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