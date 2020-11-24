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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждаются почти 70% внутренне перемещенных лиц в Украине.

«По приблизительным оценкам, при государственной поддержке жилье получили почти 1% внутренне перемещенных лиц. В то же время, по оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждающихся почти 70% ВПО», - цитирует омбудсмена Радио Свобода.

По ее словам, на государственном уровне до сих пор нет официальных данных о потребностях переселенцев в жилье. При этом отсутствует информация о количестве тех, кому жилье было предоставлено при поддержке государства или органов местного самоуправления.

Денисова отметила, что по меньшей мере 27% переселенцев из числа внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье, также говорят о рисках выселения из-за невозможности оплачивать аренду.

«Около 60% живут в арендованном жилье, из них по крайней мере 27% отмечают риски выселения в связи с невозможностью платить арендную плату», - добавила она.

При этом Денисова отметила, что около 65% переселенцев, вернувшихся жить на временно оккупированные территории, это люди, которым более 60 лет.

По данным Офиса омбудсмена, полтора миллиона граждан Украины (около 3%) были вынуждены покинуть места своего проживания и переселиться в другие регионы страны из-за российской агрессии против Украины.
ForUm

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