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В Чернигове группа молодчиков бросила в мусорный бак директора стадиона имени Ю. Гагарина Александра Овчаренко и избила его, сообщает Укринформ.

«На линию 102 сегодня поступило сообщение, что на стадионе происходят хулиганские действия. На место выехала следственно-оперативная группа, которая сейчас выясняет все обстоятельства происшествия», - сказала пресс-секретарь Черниговского отдела полиции Наталья Слабеняк.

Как сообщило Общественное Чернигов, 24 ноября утром около 30 молодчиков с символикой ФК «Десна» пришли в кабинет и. о. директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко, вывели его на улицу, бросили в мусорный бак и разбили мужчине голову. Хулиганов организовано привезли и также вывезли со стадиона на автомобилях.

Отмечается, что на должность и. о. директора стадиона Овчаренко назначен 18 ноября. В тот же день представитель «ультрас» ФК «Десна» Богдан Дементов в соцсети сообщил о том, что с приходом нового руководителя «Десне» могут запретить проводить на стадионе домашние матчи. Сам Овчаренко эти обвинения отверг.
ForUm

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