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Симптомы ОРВИ являются основанием обратиться к врачу первичного звена и пройти тестирование на COVID-19.  Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«При имеющейся мощности нашей лабораторной базы делать 50 тыс. исследований в сутки в последнее время мы фиксируем уменьшение количества образцов в лаборатории. Хотел бы подчеркнуть, Украина сегодня в красном уровне распространения коронавирусной болезни, поэтому люди, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, а это внезапное начало заболевания, лихорадка более 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса - это все основания обратиться к врачу и сдать образцы на исследование», - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что в случае отказа в проведении тестирования пациент может обратиться на горячую линию Контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19, операторы которого должны зафиксировать обращение.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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