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Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что ситуация с COVID-19 в Украине остается «достаточно напряженной». Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга, передает УНИАН.

По словам Степанова, украинские больницы за сутки пополнились еще на 1 тыс. 403 пациента с диагностированным COVID-19.

«Ситуация остается достаточно напряженной, но наши врачи, наша медицинская система справляется с потоком пациентов, как бы трудно им не было. Наши врачи уже в течение всей пандемии просто самоотверженно спасают жизни украинцев, и очень важно им помочь, не просто выражая слова благодарности в социальных сетях или во время каких-эфиров, очень важно им помочь, выполняя противоэпидемические мероприятия, правила, установленные в нашей стране. Это очень важно», - подчеркнул министр.

Как сказал Степанов, если граждане будут соблюдать все рекомендации, то сразу уменьшится число больных и число госпитализированных.

«Соблюдение правил - это два в одном. Во-первых, вы бережете свое здоровье, во-вторых, вы помогаете нашим врачам, чтобы не было большого потока пациентов в больницах, чтобы врачи всегда справлялись», - сказал Степанов.

По его словам, власти хотят, чтобы медицинская система всегда оказывала помощь людям, независимо от того, где находится этот человек.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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