Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.

Об этом заявил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, передает РБК-Украина.

По его словам, эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет. Славуцкий сообщил о четырех уровнях жесткого карантина, который уже нужно вводить.

«Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре», - сказал Славуцкий.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.