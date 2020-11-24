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В Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине на текущей неделе.

Ученые полагают, что в стране с 23 по 29 ноября число подтвержденных случаев заболевания вырастет до 729421, то есть - на 94 тысячи. Об этом идет речь в прогнозе Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН, передает УНИАН.

Также, по прогнозу НАН, до конца ноября от коронавируса могут умереть еще 1426 украинцев, а общий показатель смертности составит свыше 12,5 тысячи.

Количество тех, кто одолеет коронавирус в Украине, приблизится к отметке в 343,5 тысячи. 

Напомним, в Украине по состоянию на 24 ноября зафиксировано 12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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