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Около 90% украинцев используют защитные маски, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, отвечая об эффективности штрафов за неношение средств индивидуальной защиты, сообщает НВ.

«Порядка 90% украинцев сейчас используют защитные маски для лица. Принято решение в первые дни после вступления в силу этого закона [об административной ответственности за отсутствие масок, — НВ] - он вступил в субботу — заниматься вопросами предупреждения: то есть, если полицейский видит человека без маски, то предупреждает об ответственности», — отметил чиновник.

Геращенко объяснил необходимость введения ответственности за неношение масок тем, что это создаст «стимул» для выполнения закона. В то же время он добавил, что не все граждане могут быть осведомлены о введении штрафов, поэтому сейчас полиция проводит «разъяснительную работу».

«Порядка 30 тысяч полицейских, патрулирующих улицы Украины, сейчас занимаются разъяснительной работой», — сообщил заместитель министра внутренних дел.

Геращенко также указал на несовершенство некоторых положений закона.

«Хотя закон тоже несовершенен. Например, сказано, что необходимо, чтобы в общественных местах все были в масках. Но при этом работают кафе и рестораны. Я еще не знаю способа, как можно находиться в кафе и есть через маску», — поделился мнением он.

Напомним,  21 ноября вступил в силу закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты.
ForUm

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