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Полиция за два выходных дня вынесла 1395 постановлений за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также полиция закрыла 1347 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки карантинным ограничениям. В частности: заведений торгового и бытового обслуживания - 969, заведений общественного питания - 327, учреждений по оказанию услуг размещения – 18, торгово-развлекательных центров – 22, спортивных залов и бассейнов - 5, дискотек и ночных клубов - 4, театров, кинотеатров и музеев - 2.

По результатам проверок на представителей заведений составлено 1144 административных протокола. Также в течение выходных начато два уголовных производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним,  21 ноября вступил в силу закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты.
ForUm

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