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Вчера пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» отказали в пропуске на территорию Украины российскому видеорежиссеру, сообщает пресс-служба Госпогпогранслужбы.

Гражданин РФ, один из участников съемочной группы, прибыл вчера в «Борисполь» авиарейсом из Стамбула. Во время мероприятий контроля было установлено, что он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым.

Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули обратно.

 
ForUm

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