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В Беларуси во время акций протеста 22 ноября силовики задержали по меньшей мере 350 человек, сообщают правозащитные организации.

Массовые задержания происходили, несмотря на попытку организаторов акции децентрализовать ее, разбив протестующих на отдельные группы: их просили собраться в разных местах по всей столице, прежде чем объединяться в большие группы.

У одной из станций метро в центре Минска силовики применили против протестующих светошумовые гранаты. Офицеры в масках и балаклавах вырывали флаги из рук некоторых людей в другом месте. В нескольких районах столицы были замечены колонны военной техники.

Примерно в 20:00 по местному времени, «Весна-96» и другая правозащитная группа насчитали более 280 задержанных по всей стране, большинство из них в столице, но и в других городах.

По состоянию на 05:00 в списке «Весны» значилось 374 фамилии, он продолжал дополняться.

Протесты в Беларуси начались 9 августа, сразу после президентских выборов. Участники протестов считают выборы сфальсифицированными, Центральная избирательная комиссия объявила победителем Александра Лукашенко, который руководил Беларусью с 1994 года.
ForUm

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