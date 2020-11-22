Возле восточного побережья Японии зафиксировали мощное землетрясение. Его магнитуда составляет 5,8.

Об этом сообщает Kyodo News.

Метеорологи отмечают, что землетрясение произошло в воскресенье, 22 ноября, в 12:06 (по киевскому времени). Его эпицентр находится 40 км от побережья префектуры Ибараки.

Толчки также ощущались в столице Токио и городе Фукусима.

На данный момент нет информации о пострадавших и причиненном ущербе.

Напомним, недавно на Филиппинах произошло мощное землетрясение.