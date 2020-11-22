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Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала нарушения во время повторного голосования на выборах мэров городов. Почти 300 наблюдателей сети проводят кампанию наблюдения в 11 городах.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

По данным наблюдателей, в Николаеве и Ужгороде были зафиксированы попытки не пустить наблюдателей в помещение участка. Во Львове и Днепре избиратели пытались сфотографировать бюллетень.

Кроме того, во Львове на утреннем заседании секретарь участковой избирательной комиссии вычеркнула ручкой из списка избирателей трех человек, которые должны проголосовать на этой УИК. Члены комиссии рассказали, что комиссия получила уведомление из Государственного реестра избирателей об изъятии этих избирателей. Также на двух участках во Львове члены комиссий не вели протокол на утреннем заседании.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов.
ForUm

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