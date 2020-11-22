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Трое наблюдателей гражданской сети Опора попали в ДТП в Запорожской области.

Об этом сообщила глава правления Опоры Ольга Айвазовская в Facebook.

«Сегодняшнее утро началось с трагического сообщения об аварии, в которую попали три наших наблюдатели в 6 утра, направляясь к избирательным участкам Бердянска Запорожской области», — написала она.

По ее словам, все остались живы, а причиной аварии стали погодные условия, гололедица и состояние дороги.

Пострадавшие находятся в Приморской центральной районной больнице Запорожской области. Серьезные травмы получил один из наблюдателей, который находился за рулем — у него компрессионный перелом позвоночника. Еще двое получили телесные повреждения в виде ссадины на теле, ушиб грудной клетки, сотрясение мозга.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов.
ForUm

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