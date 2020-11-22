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Олег Николенко назначен новым спикером Министерства иностранных дел Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Сейчас в моей профессиональной жизни новый вызов. Хочу укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики», — сказал он.

Ранее Николенко работал спикером Постоянного представительства Украины при ООН. Во время работы в ООН он был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.

13 ноября президент Владимир Зеленский назначил бывшего спикера МИД Екатерину Зеленко послом Украины в Сингапуре.

Напомним, Милованов официально назначен внештатным советником Ермака.
ForUm

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