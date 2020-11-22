Олег Николенко назначен новым спикером Министерства иностранных дел Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«Сейчас в моей профессиональной жизни новый вызов. Хочу укрепить работу пресс-службы как современного инструмента коммуникаций украинской внешней политики», — сказал он.
13 ноября президент Владимир Зеленский назначил бывшего спикера МИД Екатерину Зеленко послом Украины в Сингапуре.
Напомним, Милованов официально назначен внештатным советником Ермака.
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