Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
«Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины», — сказал Милованов.
Ранее экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что «некоторое время» работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время