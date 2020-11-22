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Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

«Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины», — сказал Милованов.

Ранее экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что «некоторое время» работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как известно, Милованов работал в правительстве премьера Алексея Гончарука. Вместе с его Кабмином в марте этого года он был отправлен в отставку.
ForUm

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