За прошедшие сутки в «день тишины» в полицию поступило 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса перед повторным голосованием на местных выборах. Об этом сообщает Нацполиция в воскресенье, 22 ноября.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях. Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлено в Ровенской области.

Указанные сообщения касались: незаконной агитации – 42, подкупа избирателей – 14, нарушение ведения реестра избирателей – 4 и мошенничества – 1.

Полицейские составили два административных протокола по статье о нарушении ограничений относительно ведения предвыборной агитации (ст.212-10 КоАП) в Днепропетровской и Львовской областях.

К ЕРДР внесены сведения о трех уголовных производствах по статье о подкупе избирателя, участника референдума (ч.2 ст.160 УК Украины) в Донецкой, Запорожской областях и городе Черкассы.

Всего с начала избирательного процесса в полицию поступило 16 728 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Начато 1161 уголовное производство и составлено 2 433 административных протокола.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов.