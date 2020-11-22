Испания планирует провести вакцинацию большинства населения от коронавируса в ближайшие семь месяцев. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Синьхуа в субботу, 21 ноября.
«Мы готовы. Наши прогнозы <...> показывают, что значительная часть населения Испании получит возможность вакцинироваться со всеми предосторожностями течение первой половины года», - сказал Санчес.
Он добавил, что испанское правительство уже разработало "комплексный план вакцинации", который утвердят во вторник.
«Благодаря этому плану Испания вместе с Германией станет первым государством в ЕС, где будет полный план вакцинации», - резюмировал премьер.
Напомним, в Минздраве сообщили, сколько людей планируют вакцинировать от COVID-19.
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