Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине рассматривают проведения прививки от COVID-19, как только появится вакцина. Об этом он сказал 19 ноября в прямом эфире ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

«Рассматривается в Украине вопросы иммунопрофилактики против COVID-19? Да, рассматривается. С момента заявления о том, что есть вакцины-кандидата, Украина готовится для того, чтобы охватить как можно больше населения иммунопрофилактикой. Когда 10 вакцин-кандидатов начали приближаться и перешли в третью клиническую стадию, к своей регистрации, мы начали более детально изучать именно механизмы их транспортировки для того, чтобы оценить способности Украины принять вакцину, хранить вакцину, доставлять ее в кабинет прививок. Если все удастся, то это будет беспрецедентная кампания иммунопрофилактики во всем мире. Количество людей, которые хотят получить вакцину, количество людей, которые должны получить вакцину, огромное. В Украине мы также говорим о 40 миллионах населения, нужно охватить прививками для того, чтобы забыть об этой эпидемии в Украине и помочь миру преодолеть пандемию», — сказал он.

В то же время Ляшко отметил, что 20% дозы вакцины страна должна получить бесплатно. Далее вакцину собираются покупать, чтобы закупить ее для покрытия меньшей мере 20 миллионов населения Украины.

Напомним, ранее Ляшко сообщил, что глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.