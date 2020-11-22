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В Полтаве на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали СМС с требованием не идти голосовать в втором туре местных выборов. Номер отправителя — неизвестен.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

«Не идите на участок! На получивших продуктовые наборы ждет полиция !!!», - говорится в сообщениях, полученных членами участковых избирательных комиссий утром.

Отправитель сообщения - неизвестен, однако в телефонах он отображается как Poltava.

Наблюдатели зафиксировали, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ВД № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Также СМС аналогичного содержания в то же время получил и один из избирателей.

Все абоненты получили СМС в 7:31.

Согласно части 1 статьи 15 Избирательного кодекса Украины участие граждан Украины в выборах является добровольным. Никто не может быть принужден к участию или неучастию в голосовании, а также в выдвижении кандидатов, в предвыборной агитации, в других избирательных мероприятиях или в осуществлении других избирательных процедур.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов.
ForUm

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