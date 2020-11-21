Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие своего указа о "продуктовом эмбарго" в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Они будут действовать до конца 2021 года.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации указа, и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

Российские контрсанкции предполагают продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Напомним, в августе 2014 года правительство России в ответ на ужесточение западных санкций запретило импорт ряда продуктов из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. В июне 2015 г. этот запрет был продлен до августа 2016 г.