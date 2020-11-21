Избранный президент США Джо Байден личную встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в Сенате Чаком Шумером.

Как сообщает CNN, встреча прошла в городе Уилмингтон штата Дэлавер.

Отмечается, что это была первая личная встреча законодателей с Байденом после того, как стало известно о его победе на выборах.

Байден заявил, что рад будет проводить встречи с законодателями в Овальном кабинете Белого дома.

«Мой дом — ваш дом», — подчеркнул он.

Большая часть встречи прошла за закрытыми дверями.

Напомним, пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена.