В ночь на пятницу, 20 ноября, двое новоизбранных местных депутатов от «Европейской солидарности» Николай Пущак и Андрей Жидачек на внедорожнике Mercedes G 500 пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов. Как пишет ZAXID.NET, в этом доме живет Андрей Жидачек.

Попытки заехать на Mercedes G 500 в подъезд попали на камеры видеонаблюдения, которые установлены по периметру дома. На записи видно, что во двор многоэтажки заезжает авто, проходит парковку и на несколько минут останавливается перед входом в подъезд. Через некоторое время автомобиль трогается с места и начинает ехать к двери подъезда по лестнице. Со второй попытки машине удалось подняться на крыльцо дома.

Через несколько минут из машины вышли Андрей Жидачек и еще двое мужчин. Один из них снял с машины регистрационные номера. Далее они некоторое время общались возле автомобиля. Затем двое мужчин уехали, а Жидачек зашел в дом.

«Вот просто интересно, что было в головах двух новоизбранных депутатов Пустомытовского городского совета на Львовщине, когда они на Mercedes Gelendwagen решили заехать во двор многоквартирного дома по пешеходной лестнице?» - пишет в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

Он отметил, что одному из депутатов 34 года, другому - 36.

Издание отмечает, что автомобиль Mercedes G 500 с государственной регистрацией ВС0900ВС зарегистрирован на Пущак Любовь Михайловну 1958 года, родственницу депутата.