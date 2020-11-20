В Славянский отдел полиции ГУНП в Донецкой области поступило заявление гражданина Украины Саида Лумуева Фермана оглы о совершении действующим мэром Вадимом Ляхом криминального правонарушения по статье 160 УК Украины. Людей возмутили попытки Ляха купить их голоса накануне второго тура выборов.



В заявлении описывается схема скупки голосов и ее участники. Гражданин сообщает, что прямо возле агитационной палатки кандидата на должность Славянского головы Вадима Ляха им предлагали подписать так называемый общественный договор с Ляхом. За это обещали заплатить 500 гривен сразу и столько же – после предъявления фото бюллетеня с галочкой за кандидата. По мнению избирателя, практики скупки Ляхом голосов является массовой, системной и такой, которая позволила ему попасть во второй тур.



Один из граждан сообщил, что, по его информации, финансирует схему по скупке голосов секретарь горсовета Жан Ким. А непосредственными организаторами и администраторами «сетки» являются новоизбранные депутаты горсовета Наталья Вербская, брат мэра Сергей Лях и Ольга Преображенская.



Такие действия Ляха содержат состав преступления, предусмотренный ст. 160 УК Украины. Подкуп избирателя является уголовным правонарушением и наказывается лишением свободы на срок до шести лет.



В соответствии со ст. 214 УПК Украины заявление об уголовном правонарушении внесено в Единый реестр досудебных расследований под номером 1979 от 19.11.2020, начато расследование.



Учитывая этот фактор, гражданин потребовал зарегистрировать заявление о совершении преступления, внести соответствующие сведения в Единый реестр и начать расследование.



Ранее в сети интернет появилась информация, что перед первым туром Лях организовал скупки голосов избирателей с целью голосования за него. А сейчас избиратель столкнулся с попыткой купить его голос уже во втором туре.