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В Славянский отдел полиции ГУНП в Донецкой области поступило заявление гражданина Украины Саида Лумуева Фермана оглы о совершении действующим мэром Вадимом Ляхом криминального правонарушения по статье 160 УК Украины. Людей возмутили попытки Ляха купить их голоса накануне второго тура выборов.

В заявлении описывается схема скупки голосов и ее участники. Гражданин сообщает, что прямо возле агитационной палатки кандидата на должность Славянского головы Вадима Ляха им предлагали подписать так называемый общественный договор с Ляхом. За это обещали заплатить 500 гривен сразу и столько же – после предъявления фото бюллетеня с галочкой за кандидата. По мнению избирателя, практики скупки Ляхом голосов является массовой, системной и такой, которая позволила ему попасть во второй тур.

Один из граждан сообщил, что, по его информации, финансирует схему по скупке голосов секретарь горсовета Жан Ким. А непосредственными организаторами и администраторами «сетки» являются новоизбранные депутаты горсовета Наталья Вербская, брат мэра Сергей Лях и Ольга Преображенская.


Такие действия Ляха содержат состав преступления, предусмотренный ст. 160 УК Украины. Подкуп избирателя является уголовным правонарушением и наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

В соответствии со ст. 214 УПК Украины заявление об уголовном правонарушении внесено в Единый реестр досудебных расследований под номером 1979 от 19.11.2020, начато расследование.

Учитывая этот фактор, гражданин потребовал зарегистрировать заявление о совершении преступления, внести соответствующие сведения в Единый реестр и начать расследование.

Ранее в сети интернет появилась информация, что перед первым туром Лях организовал скупки голосов избирателей с целью голосования за него. А сейчас избиратель столкнулся с попыткой купить его голос уже во втором туре.
ForUm

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