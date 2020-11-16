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Киевский апелляционный суд отменил заочный арест для экс-президента Виктора Януковича и направил материалы дела для рассмотрения в суд первой инстанции.

Соответствующее решение суд вынес в понедельник, частично удовлетворив ходатайство адвокатов Януковича, передает Интерфакс-Украина.

«Апелляционную жалобу защитников... Януковича удовлетворить частично. Определение следственного судьи Печерского суда от 12 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство следователя...и применена мера пресечения в виде содержания под стражей отменить...назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции», - говорится в решении суда.

В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что дело отправлено на новое рассмотрение.

«Незаконное решение Печерского райсуда Киева от 12 мая 2020 года в деле Майдана №42017000000002014 о взятии Виктора Януковича под стражу отменено, дело отправлено на новое рассмотрение!» - написал Сердюк  в Facebook.

Как сообщалось, 12 мая Печерский райсуд Киева вынес решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича – по делу об организации массовых убийств на Майдане в феврале 2014 года.

Ранее Печерский райсуд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. 4 мая 2020 года суд избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование.

4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту захвата государственной власти в сентябре-октябре 2010 года (дело от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 УК Украины).
ForUm

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