Служба безопасности Украины разоблачила хищение миллионов бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, организовала противоправный механизм руководитель одной из медицинских учреждений города. Чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. На некоторые позиции, в частности защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством.

По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджета города нанесен ущерб более чем 2,4 миллиона гривен.

Сейчас руководительницы медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.