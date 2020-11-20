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В европейском регионе каждые 17 секунд умирает один человека от коронавируса (COVID-19). Как передает Укринформ, об этом заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге.

«На прошлой неделе в Европе было зафиксировано 29 тыс. новых смертей от коронавируса. Это означает, что в европейском регионе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек», - сказал он.

Клюге добавил, что за последние две недели количество смертей от COVID-19 возросло на 18%.

«Я хотел бы подчеркнуть, что каждый раз, когда мы решаем соблюдать (карантинным. - Ред.) правила или прекращаем распространять дезинформации, мы способствуем тому, что люди не умирают из-за COVID-19. Сейчас в Европе ежедневно умирают в среднем 4500 человек от коронавируса. Этого можно избежать», - отметил он.

Ранее Клюге заявил, что страны могут не вводить жесткие локдауны, если 95% граждан будут носить маски.
ForUm

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