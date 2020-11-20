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Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян госпитализирован с COVID-19 и двусторонней пневмонией, сообщает пресс-служба облсовета.

«С субботы председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в больнице с двусторонней пневмонией. ПЦР-тест положительный», - говорится в заметке.

По информации врача-пульмонолога Черновицкой областной клинической больницы Татьяны Цинтар, поражение легких пациента составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.

Отмечается, что Мунтяна госпитализировали 14 ноября, а 16 ноября перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы. 17 ноября его состояние ухудшилось и он находится на дотации кислорода.
ForUm

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