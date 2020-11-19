Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков назначен заместителем министра внутренних дел - командующим внутренних войск, сообщает Радио Свобода.

Силовики этого управления активно участвуют в жестких разгонах мирных акций, а сам уже бывший председатель Николай Карпенков известен тем, что 15 сентября во время марша разбил витрину кафе, в котором прятались протестующие. Их задержали, кафе вынуждено было закрыться.

В начале ноября Карпенков заявил, что «бандитов», которые «нападают» на силовиков, они «живьем брать не будут».

Предшественник Карпенкова на этом посту Юрий Назаренко займет должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности. До этого момента должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции.

Лукашенко объяснил суть перестановок первостепенной ролью общественной безопасности. «Исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет важнейшим направлением работы для нашей милиции. Вот и все секреты. Чтобы здесь не копались и не думали, что мы какой-то переворот осуществляем?» - сказал Лукашенко.

Бывших силовиков он сделал послами:

бывшего генпрокурора Александра Конюка отправили послом в Армении,

бывший министр обороны и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков стал послом в Азербайджане,

бывший председатель таможенного комитета Юрий Сенько стал послом в Китае.