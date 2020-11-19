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Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» возобновляет рейсы в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, рестарт после длительной паузы стал возможен благодаря стабилизации ситуации в регионе. МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт «Звартноц» и обратно рейсы в Киев два раза в неделю.

Напомним, 28 сентября, учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, Центр управления рисками авиакомпании Международные Авиалинии Украины принял решение о временной отмене рейсов в Ереван. 
ForUm

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