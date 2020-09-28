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Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, Центр управления рисками авиакомпании Международные Авиалинии Украины принял решение о временной отмене рейсов в Ереван. Об этом сообщается на странице МАУ в Facebook.

Необходимость принятия таких мер обусловлена, в том числе, введением военного положения и мобилизации в Армении.

Ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться по расписанию 28 сентября в 17:00 UTC.

Представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами данного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации.

Безопасность пассажиров и экипажей является неизменным приоритетом авиакомпании МАУ.

Наступление азербайджанских войск в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье, 27 сентября. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными «контрнаступлением», заявив, что речь идет об ответе на обстрел со стороны армянских сил. Лидер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в начале войны против армянского народа и отметил, что Ереван является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

К немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта призвали Армению и Азербайджан в ЕС и в НАТО. Сделали это также страны-посредники по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе (В группу входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция; сопредседателями группы являются Россия, Франция и США).

МИД Украины также заявил о глубокой обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. До заключения соглашения о прекращении огня Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и частью прилегающих районов страны – всего до 20% международно признанной территории. Режим прекращения огня был установлен в мае 1994 года.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Нынешнее обострение конфликта – самое масштабное по меньшей мере с 2016 года.
ForUm

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