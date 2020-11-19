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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предложила российской стороне провести внеочередные заседания в трех рабочих подгруппах.

«Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам, и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся в повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехсторонней контактной группой соответствующих решений», - сообщается в  Telegram Украинской делегации.

В частности, речь идет о разблокировании работы КПВВ и обмене удерживаемыми лицами.

«Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 09.12.2019 в Париже», - заявила украинская сторона.

Также внесены предложения о порядке решения технических вопросов.

Украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования.

«Глава делегации Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям», - резюмировали в ТКГ.

Напомним, Украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) предлагает провести обмен заключенными лицами до 24 декабря этого года.
ForUm

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