Представители партии «Слуга народа» получили 17,59% мандатов (5809) из общего количества избранных на прошедших 25 октября местных выборах депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии по результатам обработки сведений о результатах выборов в 96,2% (1517) местных советах.

Более 12,39% депутатов местных советов (4093 человека) представляют «Всеукраинское объединение «Батькивщина». На третьем месте - политическая партия «Оппозиционная платформа - за жизнь», избранные депутаты от которой составляют 11,75% (3881 человек).

В первую десятку среди избранных депутатов, которые выдвигались местными организациями политических партий, также вошли следующие партии:

«За будущее» - более 11,42% мандатов от общего количества (3773 человек),

«Европейская солидарность» - почти 10,73% (3543 человек),

«Наш край» - почти 5,13% (1694 человек),

«Всеукраинское объединение «Свобода» - более 2,61% (863 человек),

«Украинская стратегия Гройсмана» - почти 1,72% (567 человек),

«Пропозиция» - более 1, 66% (549 человек),

«Радикальная партия Олега Ляшко» - почти 1,62% (535 человек).