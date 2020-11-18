Футбольные клубы в РФ часто выписывают из-за границы перспективных легионеров. Это иностранные спортсмены, которые на время переходит в основной состав команды. Некоторые из них задерживаются надолго, иногда даже остаются в России, другие уходят по завершении всего нескольких сезонов. Но каждый такой трансфер обошелся клубу в кругленькую сумму. И совсем уж в редких случаях цена перехода легионера в российскую команду достигает просто невероятных цифр. Мы подготовили для вас топ самых дорогих трансферов в истории футбола. Просматривая эти цифры, даже не верится, что за одного, пусть даже и талантливого, футболиста могут заплатить настолько много. Подробнее о других расходах клубов РПЛ в сезоне 2019-2020 читайте у наших коллег.

Мигель Данни

Португальский полузащитник обошелся команде «Зенит» (Санкт-Петербург) в 30 млн евро. Его переход из «Динамо» к петербуржцам стал самым дорогим внутренним трансфером в истории. Он хорошо отыграл в обеих командах, выкладывался на поле по максимуму, постоянно играл в основном составе.

Данни прекрасно показал себя в чемпионате России 2010 года, а также ЛЧ Европы 2011. В 2014 Мигель вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита», и это при том, что его позиция – полузащитник. После того, как спортсмен в третий раз перенес операцию на правом колене и провел более года на восстановлении клуб отказался продлевать с ним контракт.

Виллиан

32-летний бразилец, который сейчас играет за английский «Арсенал», попал в «Анжи» (Махачкала) из украинского «Шахтера». Сумма трансфера составила 35 млн евро. В «Шахтере» Виллиан проявил себя с лучшей стороны. В его активе: четырехкратное чемпионство Украины, трехкратная победа в Кубке Украины и один Суперкубок Украины. «Анжи» удалось сманить настолько хорошего полузащитника только за очень большую сумму.

Контракт был подписан в 2013 году, но по завершении сезона Виллиан уже рассматривал другие предложения. Сначала футболист получил травму в матче против «Нью-Касла», а затем попал под «сокращение», поскольку был попросту «не по карману» клубу.

Аксель Витсель

Еще одна баснословно дорогая сделка «Зенита», на этот раз на 40 млн евро. К петербуржцам Витсель перешел из португальской «Бенфики». В дебютном матче 2012 года получил травму, из-за чего долго восстанавливался. В конце ноября, в матче против «Спартака», оформил дубль, это были его первые голы за российскую команду.

Витсель неплохо вписался в основной состав. В «Зените» он играл вплоть до 2015 года, записав в свой актив более 100 матчей и тысячный гол клуба в чемпионатах России. Из «Зенита» Аксель перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Малком

23-летний бразилец перешел из «Барселоны» в «Зенит» в 2019 году. Его трансфер стоит петербуржцам 45 млн евро. Так уж получилось, что самые дорогие контракты подписывает именно «Зенит». Основная сумма, 40 млн евро, это отступные «Барселоне», еще 5 млн – различные бонусы. Малком – это отличный нападающий, который хорошо показал себя и во французском «Бордо», и у испанцев.

В 2019 году он успел отыграть всего в нескольких матчах. В середине августа, во встрече с «Динамо» (Москва), получил травму бедра. Малком перенес операцию в связи с тем, что его восстановление протекало слишком медленно. Его контракт с «Зенитом» заканчивается в 2022 году.

Халк

Новости об этой сделке не обсуждали только совсем уж далекие от мира футбола обыватели. Бразилец с прозвищем голливудского супергероя перешел в «Зенит» из «Порты» в 2012 году. Согласно официальным данным, его трансфер обошелся клубу в 40 млн евро. По неподтвержденным – в 60 млн. В российском клубе Халк задержался до 2016 года, после чего подписал контракт с «Шанхай СИПГ».

Халк – это хороший нападающий, он индивидуалист, так что вписаться в российскую команду у него попросту не получилось. «Зенит» сделал ставку на его потенциал, но конфликты с тренером и низкая мотивация привели к отсутствию мало-мальски серьезных результатов. Так самый дорогой трансфер в истории «Зенита» и российского футбола в целом стал еще и самым необоснованным.

Глядя на эти цифры, невольно задаешься вопросом, а что же мешает российскому футболу прогрессировать? Явно не отсутствие средств. Пускай не все эти сделки были успешными, а некоторые трансферы российские клубы попросту упустили, была же возможность изменить баланс сил, напомнив о себе, еще каких-то 8-10 лет назад. К сожалению, о ней вспоминают все реже. Теперь остается надеться на хорошие результаты, добытые легионерами.