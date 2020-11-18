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Киевской местной прокуратурой № 7 совместно сообщено о подозрении четырем участникам организованной группы, деятельность которых была направлена ​​на завладение бюджетными средствами при реализации проектов и проведении мероприятий за счет местного бюджета города Киева в 2018-2019 годах, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, организовали преступную схему действующий директор КУ «Киевский молодежный центр» исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), бывший заместитель директора указанного учреждения и двое соучастников.

К указанной схеме были вовлечены субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, на счета которых безосновательно перечислялись средства из местного бюджета за якобы оказанные услуги по проведению мероприятий, которые фактически не предоставлялись или предоставлялись за счет средств частных лиц.

Речь идет об информационно-просветительских, развлекательных акциях для молодежи, военно-патриотических акциях, мероприятиях по популяризации здорового образа жизни и т.д. В дальнейшем через подконтрольные субъекты хозяйствования осуществлялось обналичивание денежных средств.

Общая сумма причиненного ущерба местному бюджету составляет более 4 млн гривен.

Действия участников организованной группы квалифицированы по ч. 5 ст 191 УК Украины и ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в составе организованной группы, в крупных и особо крупных размерах и пособничество в таком завладении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
ForUm

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