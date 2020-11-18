также в разделеСтолица
Киев готовится к Новому году: фудкорта и концерта не будет 9
Чиновники КГГА украли из бюджета Киева 4 миллиона 23
КГГА: Киев не смогут закрыть на полный локдаун 39
В Киеве зафиксировали 1213 новых случаев коронавируса 15
Из-за снега в Киеве ночью произошло почти 50 ДТП 12
Кабмин выделил 118 млн на мобильные госпитали в Киеве, Одессе и Краматорске 13
К вечеру в Киеве пойдет снег 11
Под Радой задержали 50-летнего митингующего 14
В Киеве – 1143 случая COVID-19 и 14 смертей 11
Полиция усилила охрану в центре Киева 25
За сутки в Киеве коронавирусом заболели 879 человек 18
В Киеве уже более 50 тысяч больных COVID-19 17
В Киеве на Днепре сгорела яхта 17
Киев вводит карантин выходного дня 35
Таксиста, сбившего людей на остановке, задержали 24
В Киеве – наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии 35
В Киеве такси въехало в остановку: два человека погибли 87
В Киеве подстрелили патрульного 34

Заполненность коек, подготовленных для больных коронавирусом в коммунальных медучреждениях столицы, составляет 52%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«К сожалению, как видим, увеличивается в столице и количество пациентов, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом. Из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной», - сообщил Кличко.

«Как я говорил ранее, сегодня город подготовил более 4,5 тысяч коек для приема больных коронавирусом. Заполненность коек в столице - почти 52%», - добавил мэр.

Напомним, в столице за минувшие сутки, 17 ноября, зафиксировали 1213 новых случаев заболевания коронавирусом. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
13
Теги