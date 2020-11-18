Заполненность коек, подготовленных для больных коронавирусом в коммунальных медучреждениях столицы, составляет 52%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«К сожалению, как видим, увеличивается в столице и количество пациентов, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом. Из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной», - сообщил Кличко.

«Как я говорил ранее, сегодня город подготовил более 4,5 тысяч коек для приема больных коронавирусом. Заполненность коек в столице - почти 52%», - добавил мэр.

Напомним, в столице за минувшие сутки, 17 ноября, зафиксировали 1213 новых случаев заболевания коронавирусом.