В столице за минувшие сутки, 17 ноября, зафиксировали 1213 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Вирус не отступает. Количество новых случаев в столице продолжает расти. За прошедшие сутки в Киеве - 1213 больных. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1013 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 53 855», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 51 девочка от 25 дней до 17 лет. А также 451 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет и 38 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 39 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 94 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 430 человек. Всего коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 169, Подольском - 160, Деснянском районе - 137 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 18 ноября в Украине зафиксировано 12496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.