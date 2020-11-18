Франция по итогам последнего обновления статистики пересекла отметку в 2 миллиона заражений коронавирусом с начала эпидемии.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил директор Агентства общественного здоровья Жером Саломон.

С начала эпидемии во Франции обнаружили уже 2 036 755 подтвержденных случаев коронавируса. Страна стала первой в Европе, которая пересекла отметку в 2 миллиона заражений. Следующие по количеству случаев - Испания, Великобритания и Италия.

За последние сутки зарегистрировали 45 222 новых заражений, по сравнению с менее 10 тысяч накануне. Резкий «скачок» вероятно обусловлен поступлением части данных с задержкой.

Умерли в больницах за последние сутки 437 больных с коронавирусом. Также сообщили о 791 умершем в домах престарелых и других специальных заведениях за период с 13 ноября по 16 ноября. Общее количество умерших во Франции с начала эпидемии достигло 46 273.

В реанимации сейчас находятся 4854 больных коронавирусом.