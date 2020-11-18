также в разделеМир
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Нагорный Карабах
Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности, отрицавшего нарушения на выборах 10
Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан 10
В мире число случаев COVID-19 достигло почти 56 миллионов 8
США выведут из Афганистана и Ирака 2,5 тысячи военных 11
Байден назначил ключевых чиновников переходной администрации 13
Турция вводит на выходные комендантский час 174
«Ограбление века»: В Германии задержали подозреваемых в краже сокровищ из музея 20
В правительстве Германии разоблачили шпиона 36
Генсек ООН прогнозирует обострение проблемы голода в мире из-за COVID-19 13
В РФ заявили, что нашли новый вариант коронавируса в Сибири 22
СМИ: При Байдене «Северный поток-2» могут заморозить навсегда 41
Германия отложила получение газа из «Северного потока-2» 33
Выборы в США: В Джорджии нашли 2600 «потерянных» голосов 594
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС 22
Конгресс США принял антидопинговый «акт Родченкова» 18
Россия хочет создать первую военную базу в Африке 43
Разработчики вакцины от COVID-19 спрогнозировали, когда мир вернется к нормальной жизни 47

Франция по итогам последнего обновления статистики пересекла отметку в 2 миллиона заражений коронавирусом с начала эпидемии.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил директор Агентства общественного здоровья Жером Саломон.

С начала эпидемии во Франции обнаружили уже 2 036 755 подтвержденных случаев коронавируса. Страна стала первой в Европе, которая пересекла отметку в 2 миллиона заражений. Следующие по количеству случаев - Испания, Великобритания и Италия.

За последние сутки зарегистрировали 45 222 новых заражений, по сравнению с менее 10 тысяч накануне. Резкий «скачок» вероятно обусловлен поступлением части данных с задержкой.

Умерли в больницах за последние сутки 437 больных с коронавирусом. Также сообщили о 791 умершем в домах престарелых и других специальных заведениях за период с 13 ноября по 16 ноября. Общее количество умерших во Франции с начала эпидемии достигло 46 273.

В реанимации сейчас находятся 4854 больных коронавирусом.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги