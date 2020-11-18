Украина пока не планирует закрывать границу для иностранцев на фоне роста случаев коронавируса в стране.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.
По его словам, вопрос о запрете на въезд в страну иностранцев в правительстве пока даже не обсуждается.
Ранее Украина вводила запрет на выезд иностранцев на месяц - в сентябре. Тогда это сделали, чтобы не допустить большого скопления гостей из Израиля в Умани на праздновании иудейского Нового года.
«Сейчас разговоров в правительстве о закрытии границ нет. Но мы все понимаем, что если дойдет дело до обсуждения полного локдауна, то этот вопрос встанет», - подчеркнул Кулеба.
Ранее Кулеба заявил, что, в случае введения в Украине полного локдауна, власти будут рассматривать вопрос о закрытии границ.
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