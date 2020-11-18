Украина пока не планирует закрывать границу для иностранцев на фоне роста случаев коронавируса в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

По его словам, вопрос о запрете на въезд в страну иностранцев в правительстве пока даже не обсуждается.

Ранее Украина вводила запрет на выезд иностранцев на месяц - в сентябре. Тогда это сделали, чтобы не допустить большого скопления гостей из Израиля в Умани на праздновании иудейского Нового года.

«Сейчас разговоров в правительстве о закрытии границ нет. Но мы все понимаем, что если дойдет дело до обсуждения полного локдауна, то этот вопрос встанет», - подчеркнул Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что, в случае введения в Украине полного локдауна, власти будут рассматривать вопрос о закрытии границ.