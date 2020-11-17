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Президент Владимир Зеленский пытается постоянно повышать градус амбициозности евроинтеграционных стремлений Украины. Об этом рассказал генеральный директор Директората по вопросам внешней политики Офиса президента Андрей Буквич во время выступления на форуме «Диалоги о реформах: путь в Вильнюс», сообщает Укринформ.

«Украина, президент Украины постоянно пытаются повышать градус амбициозности наших евроинтеграционных стремлений, того, что мы хотим сделать», - отметил он.

Буквич, в частности, напомнил, что Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации, его обновлении.

«Пересмотр Соглашения об ассоциации - это, бесспорно, наш указатель, в том числе в про»ведении реформ. Мы говорим: мы хотим обновить, мы видим новые реалии», - отметил представитель ОП.

Он пояснил, что когда речь идет об обновлении Соглашения, то имеется в виду не только его торговая часть, но и секторальные.

Буквич заверил, что Президент, правительство, профильные вице-премьер-министры и министры настроены четко выполнять Соглашение об ассоциации и поддерживать евроинтеграцию Украины.
ForUm

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