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Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против 66-летнего мужчины по подозрению в шпионаже во времена, когда он работал в пресс-службе правительства ФРГ.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 16 ноября, сообщении немецкой федеральной прокуратуры, сообщает DW.

Обвиняемому вменяют шпионскую деятельность в пользу египетской спецслужбы, отмечается в сообщении.

О расследовании в отношении немца египетского происхождения стало известно в июле этого года, а еще в декабре 2019 года правоохранители провели обыск в доме этого человека. По информации следователей, он с 1999 года работал в службе приема посетителей пресс-службы правительства ФРГ. Считается, что позднее с июля 2010 года обвиняемый предоставлял информацию египетской спецслужбе. Задачи на получение нужных данных этот гражданин получал от посольства Египта в Германии, уверяют следователи.

Согласно выводам следователей, это лицо не имело доступа к секретной правительственной информации. По имеющейся информации, он оценивал для египтян репортажи в немецких СМИ о внутренней и внешней политике, а также новостные сообщения о Египте. За сотрудничество с египетской разведкой ему и его семье обещали помощь при решении различных бюрократических вопросов со стороны египетских органов власти. Как отмечают следователи, мать обвиняемого действительно получила помощь от египетской спецслужбы, когда пыталась оформить себе право на пенсионное обеспечение.
ForUm

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