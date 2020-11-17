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Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, задержали военнослужащего одного из отделов пограничной службы Черновицкого пограничного отряда и лесничего после получения ими неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом ForUm’у   сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, пограничник, который является новоизбранным депутатом одной из ОТГ, совместно с лесничим одного из лесничеств ГП «Верховинский лесхоз», наладили противоправную схему перемещения табачных изделий через государственную границу Украины. Сообщники приобщили к «схеме» местного жителя, который перемещал табачные изделия через границу.

Сообщники четко разделили свои обязанности: лесничий должен был транспортировать табачные изделия к линии границы, а работник пограничной службы обеспечивал их беспрепятственное пересечение.

За свои «услуги» они получали от местного жителя неправомерную выгоду в сумме 60 евро за каждый незаконно перемещенный ящик табачных изделий.

17 ноября 2020 во время получения 1300 евро неправомерной выгоды следователи ГБР задержали пограничника и лесничего в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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