В Окружной административный суд Киева с исками обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинский и Львовский киноцентр. Ответчиком в каждом из исков указан Кабинет Министров Украины, сообщила пресс-служба суда.

Истцы просят суд отменить установленный правительством карантин в период с полуночи субботы до полуночи понедельника на территории Украины с 14 по 30 ноября 2020 года. В частности, речь идет об обжаловании п.15 постановления Кабинета Министров Украины №641 от 22.07.2020 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» в редакции от 11.11.2020.

По мнению истцов, установленные ограничения негативно влияют на деятельность учреждений культуры и приведут к потерям около 50% их доходов за выходные дни.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».