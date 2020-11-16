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42 государственных предприятия Министерства обороны Украины будут реорганизованы, 5 - переданы на приватизацию в Фонд государственного имущества Украины, еще 44 госпредприятия подлежат ликвидации. Это предусмотрено стратегией реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства, сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны учло замечания и результаты анализа эффективности работы подчиненных госпредприятий, проведенного общественными организациями, а также изучило иностранный опыт управления предприятиями военной сферы. Кроме того, был принят во внимание прогноз будущего среды безопасности, обеспечивающие функционирование и развитие тех государственных предприятий, которые будут отвечать как современным потребностям, так и вызовам будущего.

Предприятия, планируемых к реорганизации, важны для оборонного ведомства, ведь способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных сил. В секторе задействованы тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов. Задача руководства Минобороны вовремя загружать госпредприятия заказами в интересах Вооруженных сил и обеспечивать их надлежащее финансирование, чтобы идти в ногу со временем в вопросах технического оснащения, повышения квалификации работников и программных решений. Те же госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны, спланированы к передаче на приватизацию в Фонд госимущества. Следует также учитывать, что 15 предприятий Минобороны находятся на временно оккупированной территории в Крыму.

Сейчас Министерством обороны Украины издан приказ, разработанный Комитетом реформ, регламентирующий аспекты реформирования госпредприятий оборонного ведомства. Утвержден перспективный перечень субъектов госсобственности, задействованных на выполнении важнейших функций в рамках реформирования сектора обороны. Также, в ведомстве официально формализовали перспективную схему функционального управления объектами госсобственности, которые принадлежат к сфере управления Минобороны. Планируется, что к 2022 году в сфере управления Минобороны останется 42 госпредприятия, из которых 40 – в функциональном управлении Главного управления имущества и ресурсов, а 2 - Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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