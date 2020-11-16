Больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировано в регионах, где местные власти отказывались выполнять соответствующее решение Кабинета Министров Украины, много нарушителей также было в столице и Киевской области, сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«В течение этих выходных полицейские тщательно следили за соблюдением требований карантина выходного дня, предусмотренного решением правительства. В общем полиция за субботу-воскресенье закрыла почти 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1500 предприятий торговли, почти 800 – питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов», - рассказал Клименко Интерфакс-Украина.

По его словам, составлено почти 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантина относительно ответственных за это лиц, открыто девять уголовных производств.

При этом Клименко отметил, что больше всего нарушений карантина выходного дня полицейские зафиксировали в тех регионах, где местные власти официально заявили, что отказываются выполнять решение Кабмина – это Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области.

Кроме того, по его словам, много нарушителей карантина выходного дня выявлено в столице и Киевской области.

«Я снова подчеркиваю, что полиция действует в пределах своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства. Если граждане открыто игнорируют закон, то они должны понести соответствующее наказание», - подчеркнул глава Нацполиции.

В целом, по его словам, с начала действия карантина в Украине полиция составила 52949 административных протоколов, по результатам судебных разбирательств наложены штрафы на общую сумму более 20 млн грн.