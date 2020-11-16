Правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19 от адаптивного карантина до совершенствования карантина «выходного дня», заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, введенне меры касаются в основном трех отраслей.

«Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопление. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз является доказательством факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений», - отметил премьер-министр.

Глава правительства добавил, что карантин «выходного дня» позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

По его словам, правительство параллельно работает над увеличением количества коек, над поставкой кислорода, чтобы дать медикам больше инструментов лечить больных. Шмыгаль отметил, что любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата и эффект карантина «выходного дня» можно будет увидеть через 2-3 недели.

Эпидемиолог Наталья Виноград отметила, что сейчас было два варианта сдерживания заболевания: или карантин выходного дня, или полный локдаун. Она привела пример, что другие страны также прибегают к введению комендантского часа.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что жесткий локдаун, который закроет страну на три недели, сильно ударит по украинской экономике.

«Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности», - сказал Ляшко.

Он также добавил, что Минздрав сегодня переориентируется на закрытые коллективы, чтобы предотвратить вспышки в малых социальных группах и призвал мэров к совместной работе.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».