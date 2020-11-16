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Надежда украинских властей на «план Кравчука» по Донбассу умерла в самом зародыше. Россия устами своего представителя в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова открыто заявила, что этот план полностью противоречит Минским соглашениям, а замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак направил советникам лидеров стран нормандской четверки вариант Плана действий, присланный в ТКГ представителями ОРДЛО. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум, сообщает Lenta.ua.

По мнению Розенбаума, важно, что если план Кравчука на самом деле идет вразрез с Минскими соглашениями, то план Донбасса, который поддерживает Россия, как раз на них и построен, а потому логично предположить, что Кремлю будет проще аргументировать лидерам стран «четверки» эту позицию.

11 ноября Козак направил советникам лидеров стран нормандской четверки письмо, в котором прикреплен донбасский вариант дорожной карты по урегулированию конфликта. В Украине ранее много спекулировали, что, мол, Россия согласилась на уступки в очередности выполнения пунктов Минских соглашений. Насколько это противоречит реальности, видно из плана Донбасса.

А в нем уже главным пунктом прописана необходимость внесения в Верховную Раду изменений в Конституцию в части децентрализации с учётом особенностей ОРДЛО и детально проработанного законодательства об особом статусе, регулирующего все полномочия всех органов Донбасса, необходимые для того, чтобы особый статус мог реально работать на постоянной основе. Далее Донецк и Луганск идут по Минским соглашениям и пишут о необходимости назначения выборов в ОРДЛО. Сразу после выборов Украина начинает устанавливать контроль над восточной границей. Это что касается политических аспектов.

Параллельно с этим на Донбассе должно происходить разведение сил, разминирование территорий, вплоть до всей линии разграничения. А также должен быть осуществлен обмен по формуле «всех на всех», который доселе стороны так и не смогли согласовать.

В экономической сфере Украина должна возобновить социально-экономические связи с ОРДЛО, в частности, начать выплаты пенсий жителям этих районов. Также должны быть отменены ограничения на передвижение людей. А власти ОРДЛО обязаны передать управление над предприятиями их законным владельцам.

Что интересно, дорожная карта Донбасса прописана настолько подробно и точно, чтобы избежать различных толкований, как это получилось с Минскими соглашениями. Кроме того, РФ и ОРДЛО настаивают на запрете вносить в этот план любые нормы, которые идут вразрез с Минскими соглашениями.

И здесь Украина сталкивается с жесткой реальностью — план Кравчука во многих моментах противоречит Минским соглашениям. Сам Кравчук заявил публично, что Украина не может выполнить «Минск» в том виде, как он был подписан. И если украинские власти не вернутся в русло соглашений 2014-2015 гг., урегулирования конфликта не будет. Потому как Украина единолично пытается увильнуть от их выполнения, на что согласия Москвы, Донецка и Луганска нет и не будет. Что при этом скажут посредники из Берлина и Парижа, вы и сами знаете — просто пожмут плечами. Де-юре Кремль прав.

«Сможет ли нынешняя власть достичь мира на Донбассе? В это уже практически нет веры. Все действия Киева сегодня — это попытка затянуть время, продемонстрировать видимость процесса. Но это процесс ради процесса, но не результата. Очевидно, украинцам уже пора думать о том, что для мира в стране нам нужна новая власть», — отметил Розенбаум.
ForUm

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